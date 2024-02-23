Тренерський штаб мадридців вже тривалий час змушений шукати рішення щодо основного складу команди. Травми провідних гравців не дають змогу Карло Анчелотті випускати на поле свою найкращу 11-ку. Кадрова криза в Реалі тільки погіршується.

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Як повідомляє Marca, Хоселу, другий бомбардир мадридців з 13 забитими голами, отримав пошкодження. Після проведених тестів виявилося, що нападник не зможе вийти на поле близько трьох тижнів. А, отже, він не зіграє проти Севільї та Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук, а також пропустить матч-відповідь проти Лейпцига (перша гра 1:0) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До того ж у 26 турі Ла Ліги Анчелотті не зможе розраховувати на Карвахаля та Камавінга через дискваліфікації. Що стосується Куртуа, Мілітао та Алаби, вони продовжують процес відновлення.

Нагадаємо, Реал зіграє проти Севільї в неділю, 25 лютого. Наразі мадридці перебувають на першій сходинці з 62 очками. Жирона відстає на шість пунктів.

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