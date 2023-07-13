Себальос получил травму – возникла проблема с сухожилием на правом бедре, сообщает официальный сайт клуба.

Испанская пресса добавляет, что на восстановление понадобится полтора месяца. Таким образом Дани не поедет на подготовительный тур в США и пропустит старт сезона. Хавбек не сыграет с Миланом, МЮ, Барсой, Ювентусом, Атлетиком, Альмерией и Сельтой.

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Себальос сильно провел вторую половину прошлого сезона и рассчитывал побороться за стартовый состав. Однако травма ухудшает его перспективы, учитывая приезд новичков Беллингема и Гюллера.

"Пришлось взять паузу из-за несвоевременного повреждения. Я начал подготовку с большим энтузиазмом, но такое случается. Постараюсь как можно быстрее восстановиться и вернуться сильнее", – написал в соцсетях испанец.