Себальйос отримав травму – виникла проблема з сухожиллям на правому стегні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Іспанська преса додає, що на відновлення знадобиться півтора місяця. Таким чином Дані не поїде на підготовчий тур в США та пропустить старт сезону. Хавбек не зіграє з Міланом, МЮ, Барсою, Ювентусом, Атлетіком, Альмерією та Сельтою.

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Себальйос сильно провів другу половину минулого сезону та розраховував поборотися за стартовий склад. Однак травма погіршує його перспективи, зважаючи на приїзд новачків Беллінгема та Гюлера.

"Довелося взяти паузу через невчасне пошкодження. Я розпочав підготовку з великим ентузіазмом, але таке трапляється. Постараюсь якнайшвидше відновитися та повернутися сильнішим", – написав у соцмережах іспанець.