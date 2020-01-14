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Реал получит солидную сумму за победу в Суперкубке Испании – больше, чем Барселона, Атлетико и Валенсия вместе

14 января 12:47 268 Читати українською
Реал получит солидную сумму за победу в Суперкубке Испании – больше, чем Барселона, Атлетико и Валенсия вместе
Реал – обладатель Суперкубка Испании / Marca

Мадридский Реал получит солидные призовые за победу в Суперкубке Испании 2019/20.

Реал получат около 12 млн евро, а каждый игрок-победитель – по 150 тысяч в качестве бонуса, информирует AS.

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Отмечается, что Барселона заработает 6 млн евро, Атлетико – 4 млн, а Валенсия только 1,7 млн. Добавляется, что валенсийцы обратились к Королевской федерации футбола Испании с жалобой на неравномерное распределение призовых.

Напомним, Реал стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти (0:0 в основное время, 4:1 в серии).

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