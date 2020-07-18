toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Реал получит форму с новым гламурным элементом

18 июля 20:51 - Читати українською
Реал получит форму с новым гламурным элементом
Игроки Реала / Getty Images

Домашняя форма Реала будет иметь незначительные изменения в сезоне 2020/21.

Фотографии новой экипировки "сливочных" были "слиты" сайтом Footy Headlines.

Вест Хэм Ярмоленко представил новую выездную форму в честь 125-летия клуба

Основа формы осталась неизменной – белый цвет. Дизайниры решили продолжить екперимент с боковыми элементами майки и шорт Реала. На смену нынешнему "золоту" придет гламурный розовый.

Напомним, в сезоне 2019/20 Реал стал чемпионом Испании и обладателем национального Суперкубка. Также у команды Зидана остаются шансы на продолжение пути в Лиге чемпионов.

Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду

blog_ava
Аталанта – Болонья: Малиновский в топе худших и без тренера на Милан, риск потерять палец, двойник звезды Динамо
22 июля
19740
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
50
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук