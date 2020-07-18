Реал получит форму с новым гламурным элементом

Домашняя форма Реала будет иметь незначительные изменения в сезоне 2020/21.

Фотографии новой экипировки "сливочных" были "слиты" сайтом Footy Headlines.

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Основа формы осталась неизменной – белый цвет. Дизайниры решили продолжить екперимент с боковыми элементами майки и шорт Реала. На смену нынешнему "золоту" придет гламурный розовый.

Напомним, в сезоне 2019/20 Реал стал чемпионом Испании и обладателем национального Суперкубка. Также у команды Зидана остаются шансы на продолжение пути в Лиге чемпионов.

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