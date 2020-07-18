Реал отримає форму з новим гламурним елементом

Італія — 20:07 5634
-
Середняк зупинив Аталанту: Маліновський підвів, а екс-динамівець став найкращим у своїй команді
-
Григорій Суркіс спілкувався зі Скрипником щодо можливої співпраці після матчу Динамо та Зорі, – ЗМІУкраїна — 17:45 9875
-
Смалійчук підготував ультиматум задля участі Карпат у Першій лізі, – ЗМІУкраїна — 15:52 6336
-
Динамо, австрійський маніяк і британець, який не боявся крові: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 13:00 2583
-
Барселона має лише одного кандидата на заміну Сетьєну – підсумки зустрічі президента клубу з тренеромІспанія — 10:57 3734