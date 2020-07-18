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Реал отримає форму з новим гламурним елементом

20:51 - Читать на русском
Реал отримає форму з новим гламурним елементом
Гравці Реала / Getty Images

Домашня форма Реала матиме незначні зміни в сезоні 2020/21.

Фотографії нового екіпірування "вершкових" були "злиті" сайтом Footy Headlines.

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Основа форми залишилася незмінною – білий колір. Дизайнири вирішили продовжити екперименти з бічними елементами майки та шорт Реала. На зміну цьогорічному "золоту" прийде гламурний рожевий.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Реал став чемпіоном Іспанії та володарем національного Суперкубка. Також у команди Зідана залишаються шанси на продовження шляху в Лізі чемпіонів.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Футбольна форма
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