Два мадридских коллектива – Реал и Атлетико – получили больше отдыха перед третьим туром Лиги чемпионов.

Высший совет Испании по спорту (CSD) официально перенес два поединка 9-го тура Примеры, сообщает AS. Речь идет о матчах Реал – Атлетик и Гранада – Атлетико.

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Причина известна – несколько игроков обеих мадридских команд в ночь на 15 октября примут участие в квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке. Новая дата проведения поединков пока остается неизвестной.

Напомним, уже 19 октября команда Карло Анчелотти приедет в Киев на противостояние с Шахтером, подопечные Диего Симеоне в тот день будут играть дома с Ливерпулем.

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