Два мадридські колективи – Реал та Атлетіко – отримали більше відпочинку перед третім туром Ліги чемпіонів.

Вища рада Іспанії зі спорту (CSD) офіційно перенесла два поєдинки 9-го туру Прімери, повідомляє AS. Йдеться про матчі Реал – Атлетік і Гранада – Атлетіко.

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Причина відома – кілька гравців обох мадридських команд у ніч на 15 жовтня братимуть участь у кваліфікації до ЧС-2022 в Південній Америці. Нова дата проведення поєдинків поки залишається невідомою.

Нагадаємо, вже 19 жовтня команда Карло Анчелотті завітає у Київ на протистояння з Шахтарем, підопічні Дієго Сімеоне того дня гратимуть вдома з Ліверпулем.

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