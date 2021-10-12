23-летний бразильский защитник не смог завершить поединок квалификации к ЧМ-2022 против команды Колумбии (0:0) и был заменен уже в первом тайме из-за боли в спине.

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Как сообщает Mundo Deportivo, повреждение Милитао не является слишком серьезным, но вскоре он должен пройти медицинские тесты. Для Карло Анчелотти международная пауза уже имеет ужасные последствия: кроме Эдера, травмы получили еще полузащитник Эдуардо Камавинга и вингер Эден Азар.

Напомним, мадридский Реал 17-го октября сыграет с Атлетиком в Примере, а уже 19-го приедет в Киев на поединок с Шахтером в Лиге чемпионов.

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