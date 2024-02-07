Наставник Реала Карло Анчелотти имеет серьезную головную боль за три дня до центрального матча 24-го тура Ла Лиги против Жироны.

В распоряжении главного тренера Реала не осталось ни одного здорового центрального защитника. Милитао и Алаба травмированы давно и надолго, в игре с Хетафе повреждение получил Рюдигер, который пропустил дерби с Атлетико. Теперь к коллегам в лазарете присоединился еще и Начо.

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Последний на сегодняшней тренировке команды занимался только в зале из-за перегрузки мышц. Существует большой риск, что Начо тоже не сыграет против Жироны, сообщает Marca.

В таком случае у Карло Анчелотти есть только один вариант – поставить в центр обороны дуэт Карвахаля и Чуамени, для которых это совсем не основная позиция. Или же привлекать кого-то из молодежной команды, что является слишком рискованным поступком на игру против главного конкурента в борьбе за чемпионство. Как известно, Довбик, Цыганков и компания отстают от "сливочных" лишь на 2 очка.

Напомним, матч 24-го тура чемпионата Испании Реал – Жирона состоится 10 февраля в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по Киеву.

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