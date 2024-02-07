Наставник Реала Карло Анчелотті має серйозний головний біль за три дні до центрального матчу 24-го туру Ла Ліги проти Жирони.

У розпорядженні головного тренера Реала не залишилося жодного здорового центрального захисника. Мілітао та Алаба травмовані давно і надовго, у грі з Хетафе пошкодження отримав Рюдігер, який пропустив дербі з Атлетіко. Тепер до колег у лазареті приєднався ще й Начо.

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Останній на сьогоднішньому тренуванні команди займався тільки в залі через перевантаження м'язів. Існує великий ризик, що Начо теж не зіграє проти Жирони, повідомляє Marca.

У такому випадку в Карло Анчелотті є тільки один варіант – поставити в центр оборони дует Карвахаля і Чуамені, для яких це зовсім не основна позиція. Або ж залучати когось із молодіжної команди, що є надто ризикованим вчинком на гру проти головного конкурента у боротьбі за чемпіонство. Як відомо, Довбик, Циганков і компанія відстають від "вершкових" лише на 2 очки.

Нагадаємо, матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Жирона відбудеться 10 лютого в Мадриді на Сантьяго Бернабеу. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30 за Києвом.

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