Реал другий рік поспіль підписує топового центрбека на правах вільного агента. Челсі не зумів переконати Рюдігера залишитися, який вирішив перебратися у Мадрид.

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За інформацією The Athletic, 29-річний футболіст вже пройшов медогляд та навіть поставив підпис під особистим контрактом. Реал оголосить про трансфер після фіналу Ліги чемпіонів. Зазначається, що зарплата Рюдігера становитиме близько 10 млн євро на сезон. Також гравець отримає підйомі. Окрім того, мадридці прописали суму викупу у 400 мільйонів.

Нагадаємо, Рюдігер перейшов до лондонського Челсі з Роми влітку 2017 року. Цього сезону німецький захисник взяв участь у 28 матчах АПЛ, в яких забив три голи.

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