Реал подписал молодого таланта из Сегунды

В лагере мадридского клуба продолжают скупать молодых талантов.

Испанский хавбек Альберто Соро стал игроком Реала, сообщает официальный сайт Сарагосы.

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Контракт между 20-летним игроком и "сливочными" рассчитан на 5 лет. По информации СМИ, Сарагоса получила своего полузащитника 2,5 млн евро.

Следующий сезон Альберто проведет в Сарагосе на правах аренды.

В прошлом сезоне Соро сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и совершил столько же результативных передач.

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