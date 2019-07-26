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Реал підписав молодого таланта із Сегунди

18:05 236 Читать на русском
Реал підписав молодого таланта із Сегунди
Альберто Соро / Фото ФК Сарагоса

В таборі мадридського клубу продовжують скуповувати молодих талантів.

Іспанський хавбек Альберто Соро став гравцем Реала, повідомляє офіційний сайт Сарагоси.

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Контракт між 20-річним гравцем та "вершковими" розрахований на 5 років. За інформацією ЗМІ, Сарагоса отримала за свого півзахисника 2,5 млн євро.

Наступний сезон Альберто проведе у Сарагосі на правах оренди.

В минулому сезоні Соро зіграв у 31 матчі, в яких відзначився двома голами і здійснив стільки ж результативних передач.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"
15:40
6874
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сарагоса Сарагоса Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Альберто Соро Альберто Соро
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