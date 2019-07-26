Реал підписав молодого таланта із Сегунди

В таборі мадридського клубу продовжують скуповувати молодих талантів.

Іспанський хавбек Альберто Соро став гравцем Реала, повідомляє офіційний сайт Сарагоси.

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Контракт між 20-річним гравцем та "вершковими" розрахований на 5 років. За інформацією ЗМІ, Сарагоса отримала за свого півзахисника 2,5 млн євро.

Наступний сезон Альберто проведе у Сарагосі на правах оренди.

В минулому сезоні Соро зіграв у 31 матчі, в яких відзначився двома голами і здійснив стільки ж результативних передач.

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