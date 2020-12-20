Поєдинок проти Ейбара мав стати черговим випробуванням для команди Зінедіна Зідана. "Зброярі" у поточному сезоні дуже мало пропускають і на своєму полі завжди влаштовують проблеми гостям. "Вершкові", які переживають своєрідний ренесанс, в останніх трьох матчах Прімери тричі святкували перемогу. Звитяга у цьому поєдинку дозволяла мадридцям наздогнати лідера іспанської першості Атлетіко.

Андрій Лунін традиційно залишився у запасі, а його одноклубники не стали відкладати на потім взяття воріт і вийшли вперед вже на 6-й хвилині. Родріго, отримавши пас від Модріча на лівому фланзі, вирішив не віддавати назад хорвату, а точно навісив в район одинадцятиметрової позначки на Бензема. Карім вдотик потужним ударом з району одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок у матчі. За мить Лукас Васкес міг подвоювати, але Марко Дмітровіч зреагував на постріл 29-річного форварда і в падінні відбив сферу.

Гості продовжили тиснути, вміло руйнуючи спроби контратак Ейбара і досягли успіху вдруге. Діставшись до штрафного майданчика суперника Васкес скористався помилкою захисника і, не дозволивши круглому вийти за межі поля, віддав на Бензема. Француз, краєм ока побачивши Модріча у центрі воротарського майданчика, чітко спрямував шкіряного на хорвата. Забити для володаря "Золотого м'яча" було справою техніки.

Майже одразу Бензема міг оформити дубль, але з вигідної позиції пробив головою повз стійку. В такій ситуації не так просто було не влучити у ворота, але Карім того вечора не шукав легких шляхів.

В середині тайму "вершкові" втекли у перспективну контратаку, але Модріч дещо замешкався, вирішуючи кому віддати і гострота спала. Зрештою хорват виправився і віддав ідеальний пас на Родріго, але той опинився в положенні поза грою.

Ейбар одразу ж покарав суперника за розтринькування моментів і зусиллями Кіке Гарсії скоротив рахунок – 31-річний форвард потужним дальнім ударом метрів з 30-ти поцілив у праву дев'ятку, перекинувши Куртуа. Гол додав настрою господарям і вони з новими силами кинулись на ворота суперника. До слова, сміливості підопічних Хосе Луїса Менділібара можна було позаздрити: вони не закривались в обороні чекаючи на свій шанс, а дозволяли собі навіть пресинг на половині поля суперника.

На 35-й хвилині Бензема після чудового навісу Тоні Крооса змусив Дмітровіча знову діставати сферу з сітки, але підсобив арбітр, зафіксувавши у француза офсайд. За мить Менді, протягнувши круглого лівим флангом, філігранно прострілив поміж захисників і Васкесу бракувало лічених сантиметрів аби переправити м'яч у ворота Ейбара.

Наприкінці тайму Серхіо Рамос змарнував чудову нагоду збільшити розрив у рахунку, пробивши зі штрафного трохи вище воріт. А вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час всюдисущий Васкес втік у контратаку і помітивши, що Дмітровіч вийшов далеко з воріт, перекинув кіпера Ейбара. Здавалося, що на перерву Реал піде з доробком у три м'ячі, однак захисник у падінні вибив круглого буквально з лінії воріт.

Після відпочинку гра дещо стихла. Ейбар дуже старався, але оборона Реала на чолі з Рамосом діяла надійно, нівелюючи загрозу ще на підступах до штрафного майданчика. Самі ж "вершкові" вже не бігли стрімголов в атаку, а монотонно розхитували оборону суперника, чекаючи на свій шанс.

В середині другого тайму Кроос вивів Родріго на ворота і той, замість того аби віддати на партнера, який перебував у вигіднішій позиції, вирішив пробити сам. Як наслідок, м'яч влучив у голкіпера і Реал втратив шанс зміцнити свої позиції перед заключною двадцятихвилинкою. У відповідь Муто пожалів мадридців пробивши головою вище воріт після навісу зліва від Кіке.

Марко Асенсіо, замінивши Родріго, одразу міг розписатись у воротах Ейбара, однак після пострілу зі штрафного пробив поруч зі стійкою, влучивши у камеру. Нервова кінцівка дозволила Реалу втримати перевагу, хоча Ейбар і створив кілька напівмоментів. А вже у доданий час Васкес з гострого кута поставив масну крапку у матчі. Майже одразу пролунав фінальний свисток.

Четверта перемога поспіль дозволила Реалу влаштувати "мадридське двовладдя" на вершині турнірної таблиці Прімери – "вершкові" набрали 29 очок, однак у Атлетіко є ще дві гри у запасі.

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