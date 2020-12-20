Чемпионат Испании 2020/21, 14-й тур

Сельта – Алавес – 2:0

Голы: Мендес, 19, 80

Гранада – Бетис – начало в 17:15

Кадис – Хетафе – начало в 19:30

В испанской Примере воскресную программу открывал поединок Сельта – Алавес. Хозяева открыли счет на 19-й минуте – Оласа отдал длинную навесную в штрафную на Мендеса, который выпрыгнул выше защитников и головой направил мяч в сетку. Больше достойных внимания моментов в первом тайме не произошло.

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После перерыва темп игры замедлился. Игроки Сельты больше владели мячом, но особо не заостряли игру и больше играли на удержание результата. На 80-й минуте Аспас отдал передачу в штрафную на Мендеса, который мгновенно пробил в правый угол ворот, записав в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Сельты – 2:0.

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