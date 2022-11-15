Сосредоточившись на Мбаппе, Реал не прилагал много усилий в борьбе за Холанда, перешедшего прошлым летом из Борусии в Манчестер Сити. Однако условия действующего контракта норвежца оставляют хорошие шансы перебраться на Сантьяго Бернабеу в будущем.

Холанд получил официальное предложение от клуба седьмого дивизиона

По информации AS, Реал планирует оформить трансфер Холанда летом 2024 года. Тогда станет активной клаусула в 180 миллионов евро. Для Мадрида это приемлемая сумма. К тому же у Реала будет мало конкурентов, ведь пункт о выкупе не будет действовать для клубов АПЛ.

Следующие полтора сезона Королевский клуб планирует провести с Каримом Бензема, после чего на место француза должен прийти Холанд. Поскольку деньги не будут проблемой, Реалу остается только убедить норвежца. Главным аргументом станет обещание, что в Мадриде Эрлинг будет иметь больше шансов выиграть "Золотой мяч".