Зосередившись на Мбаппе, Реал не докладав багато зусиль у боротьбі за Холанда, який минулого літа перейшов із Борусії до Манчестер Сіті. Однак умови чинного контракту норвежця залишають йому хороші шанси перебратися на Сантьяго Бернабеу в майбутньому.

Холанд отримав офіційну пропозицію від клубу сьомого дивізіону

За інформацією AS, Реал планує оформити трансфер Холанда влітку 2024 року. Тоді стане активною клаусула у 180 мільйонів євро. Для Мадрида це прийнятна сума. До того ж у Реала буде мало конкурентів, адже пункт про викуп не діятиме для клубів з АПЛ.

Наступні півтора сезону Королівський клуб планує провести з Карімом Бензема, після чого на місце француза мав би прийти Холанд. Оскільки гроші не будуть проблемою, Реалу залишається лишень переконати норвежця. Головним аргументом стане обіцянка, що в Мадриді Ерлінг матиме більше шансів виграти "Золотий м'яч".