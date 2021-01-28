Бетис в поисках усиления вратарской позиции всерьез рассматривает кандидатуру Лунина.

Реал "определился" с будущим Лунина после позорного поражения в Кубке Испании

По информации Fichajes, андалусийцы недовольны нестабильностью Хоэля Роблеса и Дани Мартина, а Клаудио Браво много пропускает из-за травм. Бетис готов подписать украинца на правах аренды или осуществить полноценный трансфер. Конкуренцию Лунину составляет Руй Сильва из Гранады.

Напомним, Лунин дебютировал за Реал в 1/16 Кубка Испании против Алькояно – "сливочные" умудрились вылететь из турнира, уступив третьолиговой команде в добавленное время (1:2).

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