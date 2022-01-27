Флорентино Перес договорился о сотрудничестве с компанией Legends, сообщает Vozpopuli. Реал передаст новым партнерам 20% прав на Сантьяго Бернабеу на следующие 25 лет.

Legends будут предоставлять Реалу маркетинговые услуги в течение этого периода. Американская компания обещает Реалу 400-440 миллионов евро в год от эксплуатации стадиона, то есть более 10 миллиардов за 25-летний срок. Такая сумма контрастирует с той, которую Мадрид получает сейчас (150 млн. годовых).

Реал похвастался уникальными возможностями обновленного Сантьяго Бернабеу

Партнеры помогут Реалу поставить работу так, чтобы Сантьяго Бернабеу каждый день активно использовался. А Legends будут получать 20% от доходов арены в течение 25 лет, если выполнят свое обещание.

Напомним, что Реал проводит большую реконструкцию Сантьяго Бернабеу. Клуб взял кредитов на 1 миллиард евро с процентами и должен погасить его в течение 25-30 лет. Legends помогут Реалу краткосрочными инвестициями.