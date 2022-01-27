Флорентіно Перес домовився про співпрацю з компанією Legends, інформує Vozpopuli. Реал передасть новим партнерам 20% прав на Сантьяго Бернабеу на наступні 25 років.

Legends надаватимуть Реалу маркетингові послуги протягом цього періоду. Американська компанія обіцяє Реалу 400-440 мільйонів євро на рік від експлуатації стадіону, тобто понад 10 мільярдів за 25-річний термін. Така сума контрастує з тією, яку Мадрид отримує зараз (150 млн річних).

Реал похизувався унікальними можливостями оновленого Сантьяго Бернабеу

Партнери допоможуть Реалу поставити роботу так, щоб Сантьяго Бернабеу щодня активно використовувався. А натомість Legends отримуватимуть 20% від доходів арени протягом 25 років, якщо виконають свою обіцянку.

Нагадаємо, що Реал проводить велику реконструкцію Сантьяго Бернабеу. Клуб взяв кредитів на 1 мільярд євро з відсотками та повинен погасити його впродовж 25-30 років. Legends допоможуть Реалу короткостроковими інвестиціями.