Экс-полицейский Хосе Мануэль Вильярехо Перес недавно заявил, что глава мадридцев подкупал арбитров, а дело против него не возбудили, поскольку он является "неприкосновенным". Реал мгновенно отреагировал на обвинения.

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"Президент футбольного клуба Реал Мадрид Флорентино Перес приказал немедленно возбудить соответствующий судебный процесс против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, сделанные на каталонской радиостанции RAC1", – сообщила пресс-служба "сливочных" на официальном сайте.

Напомним, что Хосе Мануэля Вильярехо Переса обвиняют в причастности к сети коррумпированных политиков, бизнесменов, полицейских и медиаперсон. Если его вина будет доказана, ему грозит 109 лет тюрьмы.

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