Екс-поліцейський Хосе Мануель Вільярехо Перес нещодавно заявив, що очільник мадридців підкуповував арбітрів, а справу проти нього не порушили, оскільки він є "недоторканим". Реал миттєво відреагував на звинувачення.

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"Президент футбольного клубу Реал Мадрид Флорентіно Перес наказав негайно порушити відповідний судовий процес проти колишнього комісара Вільярехо за неправдиві звинувачення, зроблені на каталонській радіостанції RAC1", – повідомила прес-служба "вершкових" на офіційному сайті.

Нагадаємо, що Хосе Мануеля Вільярехо Переса звинувачують у причетності до мережі корумпованих політиків, бізнесменів, поліцейських і медіа-персон. Якщо його вина буде доведена, йому загрожує 109 років ув'язнення.

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