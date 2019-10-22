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Реал откажется от зимних трансферов в пользу Мбаппе

07:30 103 Читати українською
Реал откажется от зимних трансферов в пользу Мбаппе
Серхио Рамос и Килиан Мбаппе / Фото Marca

Мадридцы готовятся к жесткой экономии для желаемого трансфера.

Реал серьезно настроен усилить свою атакующую линию талантом ПСЖ Килианом Мбаппе уже летом, сообщает AS.

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Для подписания форварда ПСЖ президент мадридцев Флорентино Перес откажется тратить бюджет клуба во время зимнего трансферного окна.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 200 млн евро.

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В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид
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