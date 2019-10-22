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Реал відмовиться від зимових трансферів на користь Мбаппе

07:30 619 Читать на русском
Реал відмовиться від зимових трансферів на користь Мбаппе
Серхіо Рамос та Кіліан Мбаппе / Фото Marca

Мадридці готуються до жорсткої економії задля бажаного трансферу.

Реал серйозно налаштований підсилити свою атакувальну лінію талантом Кіліана Мбаппе вже влітку, повідомляє AS.

Реал зацікавлений в послугах де Брюйне

Задля підписання форварда ПСЖ президент мадридців Флорентіно Перес відмовиться витрачати бюджет клубу під час зимового трансферного вікна.

Авторитетний портал transfermarkt оцінює 20-річного француза в 200 млн євро.

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В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид
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