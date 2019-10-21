Реал может уволить Зидана в случае поражения от Галатасарая в Лиге чемпионов

Главный тренер Реала Зинедин Зидан может потерять работу, если мадридцы не улучшат свои результаты уже в ближайшем матче.

Руководство "сливочных" готово уволить француза, если команда потерпит поражение в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая, информирует El Mundo.

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Реал в последнем туре Примеры потерпел поражение от одного из аутсайдеров чемпионата – Мальорки (0:1). Однако, результаты – не единственная проблема, которая беспокоит Флорентино Переса. Президент мадридского клуба разочарован низким уровнем игры команды, постоянными травмами ведущих исполнителей, а также провалами летних новичков. Среди претендентов на замену Зидану рассматриваются Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

Напомним, матч Галатасарай – Реал состоится уже завтра (22 октября). После двух туров именно эти команды являются аутсайдерами группы А – у обоих по одному пункту.

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