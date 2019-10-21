Реал заинтересован в услугах де Брюйне

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может продолжить карьеру в королевском клубе.

Кевин де Брюйне попал в круг интересов Реала, сообщает издание Don Balon.

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По информации источника, сам 28-летний бельгиец не против такого развития событий, ведь имеет недопонимание с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает хавбека в 130 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ де Брюйне провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами и 8-ю ассистами.

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