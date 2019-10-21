toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Реал заинтересован в услугах де Брюйне

22:27 23 Читати українською
Реал заинтересован в услугах де Брюйне
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / Фото FOX Sports

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может продолжить карьеру в королевском клубе.

Кевин де Брюйне попал в круг интересов Реала, сообщает издание Don Balon.

Зидан резко отреагировал на слухи о своей отставке с поста тренера Реала

По информации источника, сам 28-летний бельгиец не против такого развития событий, ведь имеет недопонимание с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает хавбека в 130 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ де Брюйне провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами и 8-ю ассистами.

Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда

blog_ava
Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда
13:00
902
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Реал Мадрид Трансферы Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
6
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук