Нападющий Челси Пьер-Эмерик Обамеянг может уже в ближайшее время сменить клубную прописку, перебравшись во Францию.

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Как сообщает издание Relevo, в услугах футболиста заинтересован лично Марселино Гарсия Тораль, недавно возглавивший Марсель. Провансальцы ждут решения игрока и стремятся начать диалог с "синими".

Отметим, что габонец имеет несколько предложений из Саудовской Аравии, но французская команда фактически предлагает ему шанс и дальше выступать на самом высоком уровне, а также сделать его ключевой фигурой проекта.

В прошлом сезоне Обамеянг провел 21 матч за Челси во всех турнирах, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

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