После травмы Даниэля Карвахаля, которую испанец получил на вчерашней тренировке Реала, в распоряжении главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана оставался лишь один номинальный правый защитник – Альваро Одриосола. К слову, с 24-летним защитником также не все было так однозначно.

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Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги Одриосола вышел в старте своей команды против Вальядолида, однако на 57-й минуте был заменен – ​​он покидал поле прихрамывая. Сегодня, 3 октября, после проведенных тестов медицинская служба Реала подтвердила травму Альваро – футболист имеет проблемы с икроножной мышцей левой ноги, сообщает издание Marca.

О сроках восстановления не сообщается, но защитник, кроме матчей чемпионата Испании против Леванте и Кадиса, рискует пропустить старт Лиги чемпионов, где мадридский Реал встретится на групповом этапе с донецким Шахтером. Зидану теперь придется экспериментировать на фланге, выбирая среди Начо, Ферлана Мэнди и Лукаса Васкеса.

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