Після травми Даніеля Карвахаля, якої іспанець зазнав на вчорашньому тренуванні Реала, у розпорядженні головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана залишався лише один номінальний правий оборонець – Альваро Одріосола. До слова, з 24-річним оборонцем також не все було так однозначно.

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Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ла Ліги Одріосола вийшов у старті своєї команди проти Вальядоліда, однак на 57-й хвилині був замінений – він покидав поле накульгуючи. Сьогодні, 3 жовтня, після проведених тестів медична служба Реала підтвердила травму Альваро – футболіст має проблеми з литковим м'язом лівої ноги, повідомляє видання Marca.

Про терміни відновлення не повідомляється, але захисник, окрім матчів чемпіонату Іспанії проти Леванте та Кадіса, ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів, де мадридський Реал зустрінеться на груповому етапі з донецьким Шахтарем. Зідану ж тепер доведеться експериментувати на фланзі, обираючи з-поміж Начо, Ферлана Менді чи Лукаса Васкеса.

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