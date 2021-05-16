Боссы Реала выбрали трех тренеров, которые могут стать преемниками Зидана во главе мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

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Главным кандидатом является легендарный Рауль, который сейчас успешно работает с кантерой "сливочных". Такой выбор позволит Реалу оставить тот же рисунок игры, который принес успех во время работы Зидана. Кроме этого, Рауль прекрасно знаком с молодыми игроками клуба, а отсутствие опыта работы на высшем уровне должна пройти незаметно из-за того, что легендарный экс-нападающий лично знает, какова атмосфера в раздевалке мадридцев.

Другим претендентом является Массимилиано Аллегри, который уже 2 года остается без клуба. Итальянец будто бы отказался возглавить Реал в течение сезона, но теперь может принять предложение, поскольку будет иметь достаточно времени, чтобы лучше ознакомиться с ситуацией в команде.

Последним кандидатом является наставник Интера Антонио Конте, но пригласить его будет сложно – "нерадзурри" не желают прощаться с тренером, который впервые за 11 лет сделал команду чемпионом Италии. Кроме этого, избежать конфликтов в раздевалке будет почти невозможно из-за строптивого характера Конте.

Отметим, Реал продолжает борьбу за золотые медали Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата подопечные Зидана расположились вторыми, отставая от Атлетико на два очка.

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