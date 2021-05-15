Перед поединком против Севильи, который состоялся 9 мая, Зидан сообщил игрокам Реала, что не будет работать в клубе в следующем сезоне, утверждает издание Onda Cero.

Зидан неоднозначно отреагировал на информацию о своем уходе из Реала

Ранее также появлялась информация об уходе специалиста со своего поста после окончания текущего сезона, независимо от результатов команды. Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

Заметим, Реал продолжает борьбу за золотые медали Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата подопечные Зидана расположились вторыми, отставая от Атлетико на два очка.

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