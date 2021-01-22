Андрей Лунин дебютировал за мадридский Реал с позорного поражения "бланкос" против третьолигового Алькояно в 1/16 финала Кубка Испании. "Футбол 24" попытался выяснить, что ждет украинца после невыразительной премьеры.

Напомним, что 21-летний кипер выдал посредственный матч. Начал неплохо, но впоследствии несколько раз ошибся на выходах. Вину за победный гол Алькояно чемпион мира (U-20) разделяет с экспериментальной обороной Реала. Впрочем, даже несмотря на неубедительную игру Лунина мадридский клуб продолжает ему доверять, уверяют наши источники в Испании.

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Конечно, ситуация сложилась далеко не лучшая, прежде всего с Евро-2020 на носу. Андрей рискует больше не сыграть в этом сезоне, если "бланкос" будут бороться за титул до последнего тура Примеры. Он получил бы шанс только в случае травмы или условной дисквалификации Куртуа.

Однако, Лунин остается ставкой на будущее. Руководство Реала не будет делать никаких глобальных выводов по итогам одного матча. Вариант с очередной арендой пока вообще не рассматривается. На Бернабеу верят в талант все еще молодого украинца.

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