Руководство мадридского Реала после сенсационного вылета из Кубка Испании на стадии 1/16 финала решило не принимать поспешных кадровых решений.

Зинедин Зидан продолжит работу на посту главного тренера "сливочных", сообщает Marca.

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Французский специалист будет работать с Реалом до конца сезона. В свою очередь летом Мадрид ждет большая перестройка. Будущее Зидана во главе Королевского клуба будет зависеть от результатов на финише кампании 2020/21.

Последние кубковые неудачи Реала – фиаско в 1/2 финала Суперкубка Испании и вылет от Алькояно в Копа дель Рей – разочаровали руководство "сливочных", но предыдущие достижения Зидана во главе Реала сохранили должность за ним. Менеджмент мадридцев подтвердил доверие к энтренадору и предоставил ему возможность исправить ситуацию, несмотря на большое давление медиа в минувшие 24 часа.

Напомним, что накануне Реал с Андреем Луниным в старте провалил кубковый матч, проиграв Алькояно (1:2) в овертайме.

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