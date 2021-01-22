Андрій Лунін дебютував за мадридський Реал з ганебної поразки "бланкос" проти третьолігового Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. "Футбол 24" спробував з'ясувати, що чекає на українця після невиразної прем'єри.

Нагадаємо, що 21-річний кіпер видав посередній матч. Розпочав непогано, але згодом кілька разів помилився на виходах. Зрештою провину за переможний гол Алькояно чемпіон світу (U-20) розділяє з експериментальною обороною Реала. Утім, навіть попри непереконливу гру Луніна мадридський клуб продовжує йому довіряти, запевняють наші джерела в Іспанії.

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Звісно, ситуація склалась далеко не найкраща, передусім з Євро-2020 на носі. Андрій ризикує більше не зіграти у поточному сезоні, якщо "бланкос" боротимуться за титул до останнього туру Прімери. Він отримав би шанс лише у випадку травми або умовної дискваліфікації Куртуа.

Однак, Лунін залишається ставкою на майбутнє. Керівництво Реала не робитиме жодних глобальних висновків за підсумками одного матчу. Варіант з черговою орендою поки що взагалі не розглядається. На Бернабеу вірять у талант все ще молодого українця.

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