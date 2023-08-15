Мадридці більше не будуть підписувати гравців цього літа. В складі Реала є лиш один номінальний форвард.

Мадридський Реал все літо полював за форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Однак мадридцям не вдалося домовитись про перехід футболіста цього року – француз планує допрацювати свій контракт с ПСЖ до кінця.

Мбаппе кардинально змінив думку про ПСЖ – нападник може знову прокинути Реал і продовжити контракт

Як повідомляє ведучий Chiringuito Хосеп Педрероль, мадридці більше не будуть робити трансферів цього літа – вони повністю укомплектували команду на сезон. Щодо Мбаппе – француз може стати гравцем Реала вже наступного літа, перейшовши в статусі вільного агента.

Нагадаємо, цього літа "вершкові" підписали форварда Хоселу, півзахисників Гютера і Беллінгема та голкіпера Кепу Аррісабалагу, який замінить травмованого Куртуа.

Варто зазначити, що в складі Реала на сезон є тільки один номінальний форвард – іспанський нападник Хоселу, який перебрався до команди Карло Анчелотті цього літа з Еспаньйола.