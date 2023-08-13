Мбаппе кардинально изменил мнение о ПСЖ – нападающий может снова прокинуть Реал и продлить контракт
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз закрутил интригу относительно своего будущего.
Возвращение Мбаппе в первую команду ПСЖ, возможно, стало лишь одним из шагов в налаживании отношений между игроком и клубом, информирует RMC Sport.
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Килиан неожиданно может продлить контракт с парижанами до 2025 года – ранее он категорично отказывался это делать и стремился перейти в Реал на правах свободного агента.
Напомним, что соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024 года. Из-за отказа продлить сотрудничество клуб отстранил Килиана от тренировок с первой командой, убрав его изображение с официального сайта и остановив продажу футболок с фамилией Мбаппе.
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