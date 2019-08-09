Чемпион в беде, или 45 минут как приговор: мадридские СМИ бьют тревогу из-за Лунина

Голкипер сборной Украины находится в неопределенности за неделю до старта Реала в чемпионате Испании.

Открытие нового сезона Ла Лиги запланировано на 16 августа, а Реал до сих пор не решил, куда пристроить Андрея Лунина. Мадридцы планировали оставить молодого украинца в качестве дублера Куртуа, однако нежелание Наваса покидать Бернабеу спутало все карты как руководству клуба, так и тренерскому штабу Зинедина Зидана. Ситуация новоиспеченного чемпиона мира (U-21) превратилась в рутину, которая, похоже, сильно надоела мадридской прессе.

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Только вчера испанские СМИ называли возможный трансфер Неймара в Реал неожиданным спасением для Лунина, а уже сегодня экс-голкипер Зари снова оказался в тупике. В переговоры между Мадридом и ПСЖ вроде бы вмешалась Барселона, попросив бразильского форварда дождаться последней оферты с Камп Ноу. Неймар дал "кулес" время до 20 августа, и каталонский Diario SPORT настроен оптимистично: "Бартомеу не собирается выбрасывать белое полотенце. Парижу предложат Коутиньо и немалую сумму денег".

Если Барса сделает невозможное и убедит Аль-Хелаифи вернуть Неймара, перед Луниным фактически закроются двери в первую команду Реала, по крайней мере на следующий сезон. Подобное развитие событий будет означать, что мадридский гранд потеряет единственного реального претендента на Наваса, которого хотели включить в соглашение с ПСЖ. Поскольку ни один другой клуб планеты, кроме чемпиона Франции, не был готов удовлетворять финансовые аппетиты костариканца (около 8 млн евро за сезон), "короли" вряд ли смогут от него избавиться, тем более – после закрытия трансферного окна на денежном Туманном Альбионе.

Журналист Marca Хосе Луис Кальдерон называет нынешнее положение Лунина большой бедой. "Смиренно приняв роль резервиста в Леганесе, украинец вернулся на Бернабеу, чтобы стать вторым после Куртуа, но реальность такова, что он провел лишь 45 минут в шести матчах на предсезонных сборах. Реал продолжает в него верить несмотря на невероятную запутанность ситуации на вратарской позиции. Работа над поиском нового клуба для Кейлора не прекращается, однако, если "Эль-Тико" останется, Лунин будет обречен на роль третьего, что не устраивает ни одну из сторон".

А вот представитель другого мадридского издания, AS, Хонас Перес, рассказывая о целях всех команд Примеры перед закрытием трансферного окна, утверждает, что Вальядолид – наиболее реальный вариант для Лунина в сезоне 2019/20. "Имена, которые чаще всего звучат в клубных коридорах "Пуселы" – Лунин и Педро Порро. Речь идет об аренде на один сезон".

Интересно, что главным идеологом приглашения украинца является президент кастильского клуба Роналдо, который собирается делать серьезную ставку сразу на трех молодых игроков Реала. Вместе с Луниным на Хосе Сориялья могут перебраться Такефуса Куба и Родриго, конечно же – без права выкупа.

Правда, главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес не считает трансфер Лунина насущной необходимостью, хотя как Масип, так и Каро больше разочаровывали на предсезонных сборах. Оба получили по два мяча от Мальорки и Гранады соответственно, демонстрируя откровенно неубедительную игру.

Серхио Гонсалес считает экс-голкипера Барселона безапелляционным №1, поэтому Лунину пришлось бы биться за место под солнцем. Несмотря на хорошие отношения Переса и Роналдо, мадридский клуб осторожно оценивает вариант с Вальядолидом. Боссы с Чамартин боятся повторения прошлогодней ситуации, когда Андрей считанные разы надевал футболку Леганеса, оказавшись за спиной "Пичу" Куэльяра. Чемпион в беде, а света в конце тоннеля пока незаметно...

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