Еспаньйол був близьким до камбеку в битві з Севільєю у рідних стінах, але поразки не уникнув (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 5-й тур

Еспаньйол – Севілья – 2:3

Голи: Хоселу, 45+4 (пен), Брейтвет, 62 – Ламела, 1, Кармона, 26, 45

Вилучення: Ламела, 86 (Севілья)

Кадіс – Барселона – початок о 19:30

Атлетіко – Сельта – початок о 22:00

Севілья жахливо розопочала сезон, набравши всього одне очко у чотирьох турах Ла Ліги й зазнавши розгрому від Ман Сіті в ЛЧ. Ще одна поразка могла коштували Хулену Лопетегі роботи, та і футболістам "рохібланкос" навряд чи подобалось триматись біля дна таблиці. У виїзному матчі проти Еспаньйола нервіонців влаштовувала тільки перемога.

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Гості налаштувались як слід, влаштувавши розгром за тайм. Вже на 45-й секунді зустрічі Ламела отримав проникний пас від Кармони на правий край штрафного й покотив м'яч повз голкіпера, відкривши рахунок. На 26-й хвилині Кармона відзначився сам, зігравши на добиванні після замикання кутового, а на 29-й Хосе обікрав Кармону перед воротами й оформив дубль. 0:3!

Здавалося, що після цього всі питання будуть закриті, однак на 4-й компенсованій хвилині Еспаньйол повернувся у гру, заробивши пенальті. Хоселу впевнено його реалізував. На 62-й же хвилині Брейтвейт скоротив відставання до мінімуму, замкнувши подачу з флангу, а потім зігравши на добиванні. 2:3! Після цього каталонці змарнували ще декілька моментів, а на останні 16 хвилин вони залишились у більшості завдяки вилученню Ламели. Втім, дотиснути суперника не вдалося – Севілья втримала дебютну перемогу в сезоні!

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