Мадридський Реал здобув легку перемогу над Мальоркою (4:1) в рамках 5 туру Прімери. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Мадрид принаймні тимчасово втратив лідерство після гостьової перемоги Барси над Кадісом. Проте, навіть попри серйозний тиск каталонців Карло Анчелотті змінив півскладу у порівнянні з матчем ЛЧ проти Селтіка. На лаві запасних залишилися Модріч, Чуамені, Камавінга і Карвахаль. Натомість лідер "бланкос" Карім Бензема не грав через травму. Він повернеться приблизно через місяць.

Відсутність лідера відразу ж позначилася на атакувальному потенціалі Реала. Ба більше, мадридці ледь не пропустили вже на першій хвилині. Мурікі накрутив двох і потужно пробив – Куртуа на місці. Господарям з Себальйосом і Вальверде у центрі поля помітно не вистачало креативу. "Бланкос" відповіли дальніми ударами Рюдігера, Крооса і Родріго, але жоден з них не досяг цілі.

Мальорка шокувала Бернабеу на 35-й хвилині. Гості отримали право на штрафний, Лі Канг подав на дальню стійку, а ніким не прикритий Мурікі розстріляв Куртуа головою впритул. Команда Анчелотті зуміла відігратися перед самісінькою перервою. Вальверде підхопив м'яч на власній половині поля, пройшов кількох суперників, змістився в центр і невідпорно вистрілив у дальню дев'ятку. Шедевр!

Fede Valverde ran 52 meters to score this rocket. pic.twitter.com/JmHjwdlS4p — ?? (@totaIvalverde) September 11, 2022

На старті другого тайму Азар, який повністю провалив гру, малював пенальті. Рефері не повірив, а вже через кілька хвилин Анчелотті замінив бельгійця Модрічем. Яскравий сплеск Едена в Глазго, схоже, був одноразовою акцією. Антоніо Санчес дивом не завершив ефектну комбінацію гостей на 64-й хвилині, пробивши з лінії воротарського поруч зі стійкою.

Анчелотті нервував через спроби балеарців затягнути час. Кан Інг найчастіше опинявся на газоні, в одному з епізодів йому допомагали підвестися одразу троє гравців "бланкос". Попри маленькі футбольні хитрощі Мальорка не зуміла втримати нічийний результат. Родріго та Вінісіус намалювали бразильський шедевр. Перший обійшов кількох гравців та ідеально покотив на Віні, який легко розібрався з воротарем.

Не менш ефектним м'ячем відзначився вже сам Родріго. Герой останніх хвлин посадив на п'яту точку захисника та пробив повз голкіпера. А крапку у матчі поставив Рюдігер, який після подачі Крооса злету розстріляв ближній кут. У турнірній таблиці "королі" повернули собі першу сходинку (15 очок). Каталонці мають на два бали менше. Мальорка залишилась на 13 позиції (5 пунктів).

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