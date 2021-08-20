Французский 33-летний форвард поставил подпись под новым контрактом, действие которого рассчитано до лета 2023-го, сообщает официальный сайт Реала.

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Отметим, что Королевский клуб даже нарушил собственное неформальное правило. Мадридцы предлагают игрокам, старше 30 лет, контракты исключительно на один сезон. Это было одной из причин (кроме зарплаты), почему не удалось договориться с Серхио Рамосом.

Добавим, что Бензема перебрался в столицу Испании летом 2009 года. С тех пор француз сыграл за Реал 560 матчей, в которых забил 281 гол и отдал 144 результативные передачи. Выиграл 19 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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