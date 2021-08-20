Мадридский Реал и лондонский Арсенал договорились о трансфере Мартина Эдегора, сообщает официальный сайт "канониров".

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Отмечается, что норвежец будет носить футболку с восьмым номером, но не сможет сыграть во 2-м туре АПЛ против Челси. Эдегору осталось уладить формальности. В частности, получить рабочую визу, после чего он начнет полноценную работу с командой.

По информации испанских СМИ, Реал получил за своего игрока 40 млн евро и не будет иметь опции обратного выкупа. Таким образом, Эдегор продолжит играть за Арсенал, в составе которого провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

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