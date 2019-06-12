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Реал официально подписал Ферлана Менди

21:48 227 Читати українською
Реал официально подписал Ферлана Менди
Ферлан Менди / фото из соцсетей

Мадридский Реал оформил переход защитника французского Лиона Ферлана Менди.

Защитник сборной Франции перебрался на Сантьяго Бернабеу, сообщает официальный сайт Реала.

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Трансфер Менди из Лиона стоил "сливочным" ориентировочно 50 млн евро. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан считает, что 22-летний защитник будет идеальным конкурентом для Марсело на левом фланге обороны. Француз подписал 6-летний контракт с Реалом.

Ферлан Менди – уже четвертый новичок клуба в летнее межсезонье. Ранее "галактикос" стали Эдер Милитао, Лука Йович и Эден Азар. Испанский гранд солидно потратился на трансферном рынке, поэтому вскоре вынужден будет также продавать игроков, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

В сезоне 2018/19 Менди провел 44 матча во всех турнирах за Лион, в которых забил 4 мяча. Прошлый сезон был лишь вторым на высшем уровне для защитника. Ранее он выступал за Гавр.

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