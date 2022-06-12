Защитник Марсело на мажорной ноте покидает Сантьяго Бернабеу после 15-ти лет выступлений.

Завтра в 14:00 по киевскому времени состоится прощальная пресс-конференция 34-летнего бразильца, сообщает сайт Реала.

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"Сливочные" подписали Марсело из Флуминенсе в 2007-м. За 15 лет защитник выиграл 25 трофеев – рекордный показатель в истории Реала. Правда, в последних сезонах латераль уже не имел постоянной игровой практики. В сезоне 2021/22 Марсело сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

Напомним, на правах свободных агентов Реал отпустил еще 2 статусных игроков – Иско и Гарета Бейла.

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