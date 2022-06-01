"Я пишу это письмо, чтобы поблагодарить всех моих товарищей по команде, прошлых и настоящих, моих менеджеров, персонал и болельщиков, которые меня поддерживали.

Я приехал сюда 9 лет назад как молодой парень, который хотел реализовать свою мечту играть за Реал. Носить чистую белую форму, эмблему на груди, играть на Сантьяго Бернабеу, выигрывать титулы и быть частью того, чем он так известен – выигрывать Лигу чемпионов.

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Теперь я могу оглянуться назад, подумать и честно сказать, что эта мечта стала реальностью и многое другое. Быть частью истории этого клуба и достичь того, чего мы добились, когда я был игроком Реала – это был невероятный опыт, который я никогда не забуду.

Я также хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, Хосе Анхела Санчеса и правление за то, что они дали мне возможность играть за этот клуб. Вместе мы смогли создать несколько моментов, которые вечно останутся в истории этого клуба и футбола. Это была честь. Спасибо! HALA MADRID!" – написал Бейл в соцсетях.

Напомним, в 2013 году Реал заплатил Тоттенхэму за Бейла 101 млн евро, что в то время было рекордом мадридцев. В общей сложности валлиец провел за "сливочных" 258 матчей, забив 106 голов и отдав 67 ассистов. В последние сезоны Гарет постепенно терял статус звезды и даже заработал себе звание "отшельника", но коллекция его трофеев за Реал впечатляет – победы в 3 чемпионатах Испании, 5 ЛЧ, одном Кубке Испании, одном Суперкубке Испании, 2 Суперкубках УЕФА и 4 клубных чемпионатах мира.

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