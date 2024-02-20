Хорват недоволен своим положением в составе мадридцев. В сезоне 2023/24 Лука Модрич получает мало игрового времени, поскольку Карло Анчелотти отдает предпочтение молодым игрокам. Действующее соглашение полузащитника истекает летом текущего года и есть большая вероятность, что он не будет продолжать свое приключение с Реалом.

Мбаппе получит ставку наравне с другими, но будет иметь бонус в стиле легенд – известна формула заработков француза в Реале

Как информирует The Athletic, Карло Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб мадридцев и продолжать быть частью команды. Хорват оценил предложение главного тренера "сливочных", но его приоритетом является продолжение карьеры игрока. Полузащитник полностью сконцентрирован на выступлениях за клуб и на грядущем чемпионате Европы, который состоится летом 2024 года в Германии.

Лука Модрич присоединился к Реалу в 2012 году, перейдя из Тоттенхэма. В общем хорват сыграл за "сливочных" в 516 матчах, в которых забил 38 голов и отдал 83 ассиста. В составе мадридцев он выигрывал пять раз Лигу чемпионов.

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – каталонцы все дальше от мечты о золоте