Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан выбрал 24-х игроков, которые будут защищать честь Реала в домашнем матче против Гранады в рамках 15-го тура Примеры.

Украинский скаут оценил перспективы Лунина в Реале

В заявку "сливочных" вернулся Эден Азар после восстановления от очередной травмы. Традиционно в списке также есть украинский голкипер Андрей Лунин, который пока не выходил на поле в официальных матчах в нынешнем сезоне.

Сейчас Реал расположился на второй строчке Ла Лиги, уступая Атлетико только по дополнительным показателям. У "матрасников" еще есть игра в запасе.

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