Реал объявил заявку на матч против Гранады – Лунин в обойме, Азар восстановился от травмы
По итогам ближайшего тура Реал будет шанс возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.
Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан выбрал 24-х игроков, которые будут защищать честь Реала в домашнем матче против Гранады в рамках 15-го тура Примеры.
Украинский скаут оценил перспективы Лунина в Реале
В заявку "сливочных" вернулся Эден Азар после восстановления от очередной травмы. Традиционно в списке также есть украинский голкипер Андрей Лунин, который пока не выходил на поле в официальных матчах в нынешнем сезоне.
Сейчас Реал расположился на второй строчке Ла Лиги, уступая Атлетико только по дополнительным показателям. У "матрасников" еще есть игра в запасе.
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