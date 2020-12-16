"Безусловно, такой клуб, как Реал Мадрид, является украшением карьеры любого игрока. Поэтому неудивительно, что Андрей делает все возможное, чтобы стать основным кипером этого клуба. Несмотря на возраст, что для голкипера некритично, и пребывание в течение всех тренировок вместе с командой, свой шанс у него будет.

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Сейчас нужно сохранять спокойствие и психологическую уверенность. А тот неудачный эпизод в сборной станет для него наукой и предостережет от авантюр в матчах Реала", – отметил Великих в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Отметим, что Лунин находится в Реале уже третий сезон, однако так и не дебютировал за мадридцев в официальных встречах.

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