Украинский скаут оценил перспективы Лунина в Реале
Украинский скаут Алекс Великих поделился мыслями о перспективах Андрея Лунина в мадридском Реале.
"Безусловно, такой клуб, как Реал Мадрид, является украшением карьеры любого игрока. Поэтому неудивительно, что Андрей делает все возможное, чтобы стать основным кипером этого клуба. Несмотря на возраст, что для голкипера некритично, и пребывание в течение всех тренировок вместе с командой, свой шанс у него будет.
Зидан изменил свою ''норму'' насчет Лунина – в Испании волнуются за будущее украинца
Сейчас нужно сохранять спокойствие и психологическую уверенность. А тот неудачный эпизод в сборной станет для него наукой и предостережет от авантюр в матчах Реала", – отметил Великих в эксклюзивном интервью "Футбол 24".
Отметим, что Лунин находится в Реале уже третий сезон, однако так и не дебютировал за мадридцев в официальных встречах.
Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо