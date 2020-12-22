Головний тренера королівського клубу Зінедін Зідан обрав 24-х гравців, які захищатимуть честь Реала у домашньому матчі проти Гранади в рамках 15-го туру Прімери.

Український скаут оцінив перспективи Луніна в Реалі

До заявки "вершкових" повернувся Еден Азар після відновлення від чергової травми. Традиційно у списку також є український голкіпер Андрій Лунін, який поки не виходив на поле в офіційних матчах у нинішньому сезоні.

Наразі Реал розташувався на другій сходинці Ла Ліги, поступаючись Атлетіко лише за додатковими показниками. У "матрацників" ще є гра у запасі.

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