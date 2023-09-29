Реал объявил заявку на битву за лидерство с Цыганковым и Довбиком – новая звездная потеря, судьба Лунина
Карло Анчелотти определился со списком игроков, попытающихся остановить невероятную Жирону.
Мадридский клуб объявил заявку из 21 футболиста, среди которых трое вратарей.
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Андрей Лунин привычно в списке, хотя вряд ли украинцу удастся вытеснить Кепу Аррисабалагу из основы. Девид Алаба Реалу не поможет. Универсальный защитник получил травму в предыдущем туре против Лас-Пальмаса.
Напомним, матч Жирона – Реал состоится 30 сентября, начало в 19:30. Команда Цыганкова и Довбика сенсационно возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Реал на одно очко.
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