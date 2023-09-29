Мадридский клуб объявил заявку из 21 футболиста, среди которых трое вратарей.

Довбик запугивает Реал, Цыганков страдает, а Яремчук сразу в эпицентре скандала – как испанские СМИ оценили украинцев

Андрей Лунин привычно в списке, хотя вряд ли украинцу удастся вытеснить Кепу Аррисабалагу из основы. Девид Алаба Реалу не поможет. Универсальный защитник получил травму в предыдущем туре против Лас-Пальмаса.

Напомним, матч Жирона – Реал состоится 30 сентября, начало в 19:30. Команда Цыганкова и Довбика сенсационно возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Реал на одно очко.

Жирона впервые в истории стала лидером Ла Лиги – Цыганков творит магию, ураганный Довбик продолжает голевую серию